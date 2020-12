Búzios tem quase 90% de ocupação em hotéis e festas com ingressos à venda para o réveillon

247 - Em meio ao imbróglio judicial que envolve a volta do lockdown em Búzios — que obriga os turistas a deixarem o município da Região dos Lagos até sábado — os quartos para o reveillon estão quase todos já reservados e festas, com grandes aglomerações, programadas.

Segundo reportagem do jornal O Globo, pela última prévia divulgada pela Associação de Hotéis do Estado (ABIH-RJ), Búzios está entre as cinco cidades mais procuradas por turistas para o réveillon, apesar da pandemia. Segundo dados divulgados pela entidade na última semana, pelo menos 88,75% dos quartos de hotéis e pousadas da cidade já estão reservados para a data, atrás apenas de Angra dos Reis (92,37%), Itatiaia/Penedo (90,17%) e Arraial do Cabo (90%).

O conhecimento liberta. Saiba mais