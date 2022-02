Cabeleireiro se arrisca na água e resgata homem ilhado em caminhonete em Petrópolis

Apoie o 247

ICL

247 - Um homem ilhado em cima de uma caminhonete em Petrópolis (RJ) foi salvo por um cabeleireiro, Fabrício Guerra, que se arriscou no meio da correnteza para salvá-lo. A ação ocorreu na terça-feira, 15, e foi gravada. Na terça, choveu 260 milímetros em seis horas, mais do que o esperado para o mês todo. Não chovia assim há 90 anos em Petrópolis.

Assista o vídeo aqui.

"Eu corri, peguei o celular e comecei a gravar. Ele foi até o cara e eu pensei 'preciso registrar esse momento, preciso mostrar que esse cara é bom, como o coração dele é bom'. Ele é um herói", disse Ângelo Anacleto da Silva, que trabalha como social mídia no salão de beleza de Fabrício Guerra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O Fabrício ficou gritando pra ele descer, mas ele não queria com medo e água subindo e ele desesperado. O Fabrício então foi até ele e, nesse meio tempo, a moto dele [do cabeleireiro] já tinha sido levada embora, já tinha notícia de deslizamento na casa dele e mesmo assim ele foi lá no caminhão e conseguiu tirar o homem", conta.

"Ele foi até atingido pelo que a água trazia, mas mesmo assim ele está ajudando no resgate das vítimas", revela Ângelo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE