Cabo Daciolo está à frente na disputa para ser nome do PDT ao Senado no RJ

Metrópoles - Cabo Daciolo e o babalorixá Ivanir dos Santos travam uma disputa interna para se tornar o nome do PDT na corrida ao Senado este ano.

E o vento sopra a favor de Daciolo. Apesar de boa parte da militância histórica ainda lutar pela candidatura de Ivanir, defensor da tolerância religiosa e do movimento negro, a cúpula do partido tem uma visão mais pragmática: nas pesquisas internas de intenção de voto, há enorme vantagem para Daciolo em comparação com o correligionário.

