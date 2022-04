Cabo Daciolo muda domicílio eleitoral para disputar cargo em São Paulo

Depois de surgir como um nome na corrida pelo Governo do Rio de Janeiro, ex-deputado quer tentar eleição no estado vizinho edit

Metrópoles - O ex-deputado federal Cabo Daciolo pretende concorrer a uma vaga na política pelo estado de São Paulo, de acordo com o jornal O Globo. Até o momento, ele ainda não definiu se tentará o Senado ou o governo do estado.

Também não se sabe por qual partido entrará na disputa de 2022. Ele viajou para São Paulo nesta sexta-feira (1º/4) para mudar seu domicílio eleitoral.

De acordo com o jornal, Daciolo desistiu da candidatura ao Governo do Rio por movimentações realizadas por Cláudio Castro, candidato à reeleição. O PROS, sigla pela qual afirmou ser pré-candidato, negou que disputaria o cargo no governo estadual do Rio com o religioso.

