Cabral foi mais uma vítima da Lava Jato, que destruiu o Brasil e a economia do Rio de Janeiro, tendo impacto negativo na política e na economia do estado

247 — O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi inocentado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) em um processo sobre desvio de dinheiro em uma das obras do Metrô, durante a sua gestão. Cabral era suspeito de envolvimento no esquema que desviou dinheiro nas obras de integração da linha 1 do Metrô, intervenção realizada para as Olimpíadas de 2016.

Após seis anos de detenção, Cabral deixou a prisão no final de dezembro de 2022 para cumprir prisão domiciliar. No entanto, a Justiça também liberou o ex-governador da prisão domiciliar no último dia 9 de fevereiro, mas com medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica e comparecer mensalmente à Justiça.

Cabral foi preso em 2016 pela Operação Lava Jato. Ao todo, o político cumpriu 2.219 dias de prisão, o equivalente a seis anos e 22 dias no sistema prisional do estado. Na época, ele era suspeito de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras.

Durante o processo, Cabral admitiu o recebimento de valores indevidos em diversos contratos assinados durante seus dois mandatos como governador, entre 2007 e 2014.

Lava Jato x Rio de Janeiro

Durante a sua atuação no Rio de Janeiro, a Operação Lava Jato afetou significativamente a economia do fluminense. O setor de petróleo e gás, por exemplo, que era responsável por grande parte da arrecadação do estado, sofreu um forte impacto com a operação. Empresas que tinham contratos com a Petrobras e que eram importantes geradoras de emprego e renda no estado, tiveram suas atividades afetadas pela operação.

Além disso, a prisão de empresários e políticos ligados à construção civil, como o próprio Sergio Cabral, afetou o setor de construção e infraestrutura do estado, que ficou estagnado. Obras importantes foram paralisadas ou canceladas, causando prejuízos financeiros para empresas e trabalhadores.

O estado do Rio de Janeiro também sofreu com a redução de investimentos externos, uma vez que a Lava Jato colocou em xeque a estabilidade política e jurídica do país. Empresas estrangeiras ficaram receosas em investir no Brasil, o que afetou diretamente a economia do Rio de Janeiro e do país como um todo.

Dessa forma, a Lava Jato teve um impacto negativo não só na política, mas também na economia do Rio de Janeiro, deixando um rastro de prejuízos que afetaram a vida de milhões de pessoas no estado.

