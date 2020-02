Cabral terá 1º teste como colaborador ao falar sobre Adriana Ancelmo

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral terá nesta segunda-feira (10) seu primeiro teste como colaborador da Justiça ao depor sobre acusações contra sua esposa, Adriano Ancelso, pela suposta lavagem de dinheiro por meio do escritório de advocacia dela edit

247 - O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral terá nesta segunda-feira (10) seu primeiro teste como colaborador da Justiça. Ele vai depor ao juiz Marcelo Bretas sobre as acusações contra sua esposa, Adriano Ancelso, pela suposta lavagem de dinheiro por meio do escritório de advocacia dela. O emedebista será ouvido acerca da acusação de ter lavado R$ 3,1 milhões da propina obtida junto a fornecedores do estado por meio da rede de restaurantes de comida japonesa Manekineko e o escritório da ex-primeira-dama.

Este será o primeiro interrogatório do ex-governador após ter o acordo de colaboração com a Polícia Federal homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin.

Procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio desconfiam que o o ex-governador omitiu crimes cometidos pela ex-primeira-dama mesmo após passar a confessar seus delitos.