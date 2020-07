Cacique Domingos Venite morre vítima do coronavírus no Rio

Líder da maior terra indígena do Rio estava internado no Centro de Referência para tratamento de Covid-19 desde o dia 26 de junho edit

Portal Forum - O cacique Domingos Venite, líder da maior terra indígena do Estado do Rio de Janeiro, morreu com coronavírus na madrugada desta terça-feira (21) em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Domingos Venite, de 68 anos, estava internado no Centro de Referência para Tratamento de Covid-19 desde o dia 26 de junho. O corpo será sepultado no cemitério da aldeia Sapukai, respeitando as normas sanitárias estabelecidas.

A Comissão Guarani Yvyrupa (CGY), organização política autônoma que congrega as aldeias do povo guarani do Sul e Sudeste do país, lamentou a morte do cacique em nota nas redes sociais.

Leia a íntegra da matéria no portal Forum

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.