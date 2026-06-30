Cacique Raoni passa por endoscopia após hemorragia digestiva alta; quadro é estabilizado

247 - O cacique Raoni Metuktire, de 94 anos, apresentou um quadro de hemorragia digestiva alta na segunda-feira (29) durante a internação no Hospital São Paulo (HSP/Unifesp). Segundo boletim médico, o líder indígena foi submetido a uma endoscopia após o episódio de sangramento. O exame constatou hemorragia no estômago e no duodeno, mas o quadro foi estabilizado logo após o procedimento. As informações são do G1.

Raoni permanece estável, sem febre, embora apresente distensão abdominal. Ele também continua utilizando cateter de oxigênio para maior conforto respiratório. O líder indígena está internado desde sexta-feira (19), quando foi levado ao Hospital São Paulo com diagnóstico de obstrução intestinal e pneumonia aspirativa. No sábado (20), passou por uma cirurgia para desobstrução intestinal.

O Hospital São Paulo informou que um novo boletim sobre a evolução clínica do paciente deverá ser divulgado na tarde de quarta-feira (1º), ou antes, caso ocorram alterações significativas em seu estado de saúde.

Histórico recente de internações

O líder indígena enfrentou outros problemas de saúde nos últimos anos. Em maio de 2026, foi internado em Mato Grosso após sentir fortes dores abdominais provocadas por uma hérnia antiga. Recebeu alta dois dias depois, mas voltou a ser hospitalizado para tratamento de pneumonia em uma unidade de terapia intensiva.

Segundo informações médicas divulgadas na ocasião, Raoni apresenta múltiplas comorbidades, entre elas Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), cardiopatia com marcapasso implantado e insuficiência cardíaca.

Em setembro de 2022, ele permaneceu internado por cinco dias em um hospital de Sinop após ser diagnosticado com um problema cardíaco e passar por cirurgia para implante de marcapasso. Depois da recuperação inicial, permaneceu alguns dias em Colíder antes de retornar à aldeia.

Já em 2020, Raoni foi hospitalizado em Colíder após apresentar complicações gastrointestinais e desidratação, sendo posteriormente transferido de avião para Sinop. Meses depois, voltou a ser internado com pneumonia após diagnóstico feito pela equipe médica de sua aldeia, no Parque Indígena do Xingu. Naquele período, também enfrentou um quadro depressivo após a morte de sua esposa, Bekwyjkà Metuktire.