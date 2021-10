Cadeirante diz ter sido expulsa de estabelecimento após reclamar de falta de acessibilidade

Apoie o 247

247 - A advogada Nathalia Blagevitch, de 30 anos, afirmou ter sido expulsa da mostra de arquitetura e decoração da Casacor em São Paulo após reclamar da falta de acessibilidade do local. Ela é uma pessoa com deficiência e estava usando uma cadeira de rodas motorizada. Comprou o ingresso junto de uma acompanhante – R$ 50 cada – e, ao chegar na mostra, o elevador principal não estava funcionando por um problema de energia. As informações foram publicadas pelo portal G1.

De acordo com a organização da mostra, localizada em um anexo do Allianz Parque, na Zona Oeste de São Paulo, ela poderia usar o elevador de carga para acessar o segundo andar.

A advogada perguntou se alguém poderia carregá-la e a opção foi negada. Ela não viu nem a metade da mostra e, por consequência, pediu o dinheiro de volta, o que também não foi autorizado.

Ela afirmou que, ao sair do elevador de carga, viu uma mulher com um carrinho de bebê e uma idosa com uma bengala. Depois disse a elas que seria melhor voltarem outro dia porque o local estava sem acessibilidade. Nesse momento, uma funcionária teria dito: "Cala a boca, sua mentirosa, você não sabe o que está falando".

Nathalia afirmou, então, que chamaria a polícia, e foi expulsa do local. Quando os agentes chegaram, informaram que não "poderiam fazer nada" e a orientaram a fazer um Boletim de Ocorrência pela internet.

A advogada disse que irá à Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência, no Centro da capital, para reforçar a denúncia nesta segunda-feira (24).

Outro lado

Em nota, a equipe da Casacor afirmou que "repudia qualquer ato de discriminação e desrespeito e que está em contato com a Nathalia para esclarecer e corrigir esse lamentável episódio".

O estabelecimento disse que os visitantes prejudicados pela impossibilidade de uso do elevador poderão reagendar a visita ou ter o valor do ingresso ressarcido.

"Ressaltamos que a CASACOR São Paulo é uma mostra 100% acessível desde 2016, estando totalmente preparada para receptivo, não apenas de pessoas com deficiência, mas de idosos e famílias com crianças pequenas, para que possam acessar todos os ambientes da mostra", informou.

