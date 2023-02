Caixa antecipa Bolsa Família e Saque Calamidade para atingidos pelas chuvas no Litoral Norte de SP

Apoie o 247

ICL

247 - A Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento do Bolsa Família e do Saque Calamidade do FGTS a residentes em Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A região foi atingida pela pior chuva já registrada no país, que deixou dezenas de mortos e centenas de desabrigados.

O banco também enviou equipes de apoio aos locais, pausou por até 90 dias contratos de financiamento de imóveis e criou condições especiais em linhas de crédito, segundo a CNN Brasil.

O banco também irá oferecer suporte aos clientes para acionamento de seguro habitacional e procedimentos de indenizações.

O atendimento da Caixa pode ser feito presencialmente, Internet e WhatsApp, através telefone 0800 104 0104.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.