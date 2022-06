Caixa d‘água gigante tomba sobre prédio de conjuntos populares no Rio e atinge mulher

Apoie o 247

247 - Uma caixa d’água tombou em cima de um dos prédios do Condomínio Leme II, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira (15). No início da tarde, a Defesa Civil interditou o prédio atingido. A reportagem é do portal G1.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher ficou ferida: Marcela Ferreira, de 31 anos, estava em casa quando foi atingida por escombros na perna. Ela foi atendida no local.

O reservatório ficava em cima de uma casinha de manutenção e cedeu, arrancando partes da lateral do edifício de cinco andares.

‘Minha Casa Minha Vida", do Governo Federal. O prédio atingido tem cinco andares e vinte apartamentos. Os edifícios foram construídos pela empresa Direcional Engenharia.

Em um anúncio, o apartamento de 42m² custa R$ 29 mil.

A Caixa Econômica Federal divulgou uma nota oficial. Disse que assim que soube do acidente entrou em contato com a construtora responsável pela obra.

