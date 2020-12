Caixas d’água cedem em condomínio popular e deixam pessoa ferida (vídeo)

Mayara Oliveira, Metrópoles - Duas caixas d’água de aço, com cerca de 15 metros de altura cada uma, cederam dentro de um condomínio popular no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, na Grande Vitória (ES), na manhã desta quarta-feira (30/12).

Uma das caixas d’água caiu em uma área de estacionamento. A outra tombou em cima de um dos edifícios.

Um homem ficou ferido e foi socorrido em estado grave. Eletricista com idade entre 45 e 50 anos, ele estava em cima da caixa d’água que caiu sobre o edifício. No momento do acidente, ele fazia a manutenção dos sensores das caixas. As informações são do portal G1.

