Câmara aprova e São Paulo terá feriadão de cinco dias

247 - A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta segunda-feira (18) a proposta do prefeito da cidade, Bruno Covas, e do governador de SP, João Doria , de antecipar feriados com o objetivo de aumentar os níveis de isolamento social em dias úteis.

A proposta consiste em antecipar as celebrações de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra. O feriadão ocorrerá a partir desta quarta-feira (20) e terá cinco dias.

Caso os deputados da Assembleia Legislativa do Estado aprovem a antecipação do feriado de 9 de julho para segunda-feira (25), o feriado pode ser ainda maior.

