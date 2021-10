Câmara cassa mandato de vereador suspeito de importunação sexual em Bragança Paulista

As supostas vítimas do vereador de Bragança Paulista (SP) Eduardo Simões (Patriotas) seriam uma funcionária da Câmara Municipal e outra da Prefeitura edit

247 - A Câmara de Bragança Paulista (SP) cassou nessa segunda-feira (25) o mandato do vereador Eduardo Simões (Patriotas), investigado pela Polícia Civil por importunação sexual, tendo como vítima uma funcionária da Casa e outra da Prefeitura.

Os casos de importunação teriam acontecido em julho deste ano, apontaram as investigações.

Foram oito horas de sessão na Câmara e a votação terminou com a cassação por quebra de decoro parlamentar com 18 votos contra um. O vereador Eduardo não participou da sessão.

A defesa do vereador alegou falta de provas para a perda do mandato, com a investigação ainda em andamento pela polícia e disse que recorrerá a justiça pela retomada do posto do vereador.

