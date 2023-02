Câmara de cidade em SP orienta em cartilha aos funcionários dicas de roupas que 'emagrecem' e 'engordam'

A cartilha pede "cuidado com a moda e modismos" e sugere que mulheres tenham "cuidado" com roupas curtas e decotes edit

247 - Uma cartilha de "boas práticas corporativas" foi enviada aos servidores da Câmara Municipal de Barueri no início da semana. O documento apresenta orientações sobre a conduta no dia a dia de trabalho, mas com frases consideradas preconceituosas e antiquadas.

De acordo com reportagem do portal UOL, em um dos trechos, o material dá "sugestões" de como o servidor deve se vestir no dia a dia. "Cores escuras emagrecem e passam sobriedade e segurança; cores claras engordam e passam descontração; faça uma composição que equilibre estes dois fatores", diz.

A cartilha pede "cuidado com a moda e modismos" e sugere que mulheres tenham "cuidado" com roupas curtas e decotes. Há ainda dicas sobre cordialidade, como manter o ambiente de trabalho organizado e "etiqueta ambiental", com orientações para reduzir gastos com energia elétrica.

