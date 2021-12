Câmara de Ribeirão Preto aprova moção de repúdio a Papai Noel gay na Noruega

A moção foi aprovada por seis votos a favor, cinco contra e cinco abstenções e é de autoria do vereador André Rodini (Novo) edit

247 - A Câmara Municipal de Vereadores de Ribeirão Preto (SP) aprovou uma moção de repúdio aos Correios da Noruega pela propaganda em que o Papai Noel beija um homem. A moção foi aprovada por seis votos a favor, cinco contra e cinco abstenções e é de autoria do vereador André Rodini (Novo).

A moção também foi endereçada ao portal de notícias G1 por veicular a propaganda.

"Eles poderiam ter utilizado Odin, Thor, qualquer outro mito da religião nórdica. O Papai Noel não é mais uma representação cristã, ele é uma representação universal. Na cabeça das crianças, ele representa o lúdico. [...] O Papai Noel é uma das poucas lendas universais que prega a meritocracia. Se você respeitar as pessoas, receberá um mimo no final do ano", argumentou o vereador.

"O Papai Noel não tem que sair do armário, ele que tem que descer pela chaminé", acrescentou Rodini.

