Câmara de São Paulo abre investigação contra vereador Camilo Cristófaro por racismo

"Varrendo com água na calçada... é coisa de preto, né?", disse Camilo Cristófaro em áudio vazado de sessão remota da Câmara

247 - A comissão da Câmara Municipal de São Paulo criada para analisar a denúncia de racismo praticada pelo vereador Camilo Cristófaro (PSB) aprovou a abertura de processo contra o parlamentar. Cristófaro virou alvo de investigação na Câmara Municipal após o áudio do vereador vazar, quando ele disse “coisa de preto”. “Varrendo com água na calçada... é coisa de preto, né?”, disse Camilo Cristófaro durante a sessão da CPI dos Aplicativos.

A denúncia inicial foi feita pela vereadora Luana Alves (PSOL) e a relatora é a vereadora Elaine do Quilombo Periférico (PSOL). Além de Elaine, votaram a favor da abertura do processo os vereadores Sandra Tadeu (União Brasil); Antônio Donato (PT); André Santos (Republicano); Aurélio Nomura (PSDB) e Rubinho Nunes (União Brasil). Agora, o processo deve ser encaminhado para que o plenário vote a cassação na próxima terça-feira (24). Em caso de aprovação, o vereador deverá apresentar sua defesa no caso.

Em seu relatório, Elaine afirmou que a fala do parlamentar atenta contra a dignidade e a igualdade da população negra e foi proferida em tom jocoso. "Que seja considerada a frase como quebra de decoro parlamentar, portanto, que o parlamentar tenha o seu mandato cassado ou suspenso", disse a vereadora na leitura do seu voto.

