Câmara deve votar impeachment de Crivella nesta quarta-feira

Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro deve votar nesta quinta-feira (3) se abrirá um processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella pelo uso de servidores públicos para impedir o trabalho de jornalistas em hospitais da capital fluminense edit

247 - A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro deve votar nesta quinta-feira (3) se será aberto ou não um novo processo de impeachment contra o prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella (Republicanos). Além do pedido de impeachment, um pedido para criar uma CPI para investigar o caso dos "Guardiões do Crivella" também foi protocolada junto ao Legislativo municipal.

A abertura do processo de afastamento de Crivella, porém, é vista com desconfiança por parte dos parlamentares, já que o rito só pode ser aberto em uma sessão que possua quórum de no mínimo 26 dos 51 vereadores e a denúncia seja recebida pela maioria dos parlamentares presentes. A oposição teme que vereadores da base governista faltem à sessão, provocando falta de quórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.