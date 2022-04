Câmara do Rio abre processo ético-disciplinar contra Gabriel Monteiro

O processo pode levar à cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro. O ex-PM é acusado por ex-assessores e por funcionários de assédio moral e sexual edit

247 - O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio decidiu por unanimidade, nesta terça-feira (5), abrir uma representação disciplinar contra o vereador Gabriel Monteiro (PL). O processo pode levar à cassação do mandato do político e ex-PM, acusado por ex-assessores e por funcionários de assédio moral e sexual. O parlamentar também foi acusado de estupro e de forjar vídeos para postar em suas redes sociais. Monteiro tem 14 denúncias na Câmara.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) abriu um inquérito com o objetivo de apurar se o ex-PM violou direitos da criança que aparece em um vídeo do político publicado na internet. Segundo um vídeo, o parlamentar forçou uma criança a mentir sobre o pai dela.

O vereador negou as acusações de assédio moral e sexual. No primeiro encontro do Conselho de Ética para tratar do caso, na semana passada, o parlamentar disse à imprensa que a verdade "já estava exposta nas redes sociais" e que não cometeu nenhum crime.

