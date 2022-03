Câmara do Rio cobra explicações de Carlos Bolsonaro sobre viagem à Rússia

Apoie o 247

ICL

247 - A Câmara Municipal do Rio de Janeiro cobrou explicações do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) sobre a viagem que fez à Rússia como integrante da comitiva de Jair Bolsonaro, realizada em fevereiro. De acordo com o jornal O Globo, o vereador Chico Alencar (PSOL) encaminhou uma interpelação sobre o fato ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) que deverá ser anexada ao pedido de esclarecimentos feito por ele junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Além da cobrança para que Carlos justifique os motivos da viagem, o detalhamento de agenda e a identificação de quem financiou a ida do parlamentar à Rússia, existe a suspeita de que o vereador tenha discutido uma possível interferência russa nas eleições brasileiras, por meio da internet.

“É um debate com os princípios republicanos mais elementares. Um agente público é convidado por outra instância de Poder para uma viagem internacional. Que resultados essas conversas trouxeram para o Rio ou para o Brasil? Quem financiou? Se ele pagou do próprio bolso, tem que dizer isso. Por que o mistério? No silêncio, revestindo essa viagem de segredos, ele fere esses princípios”, disse Alencar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE