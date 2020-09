Câmara do Rio rejeita novo pedido de impeachment contra Crivella

Foram 20 votos a favor e 24 contra o afastamento do prefeito do Rio de Janeiro. Pedido havia sido apresentado pelo PSOL. Segundo investigações do Ministério Público, Marcelo Crivella seria o comandante de um QG da Propina montado na Prefeitura. edit

Revista Fórum - A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro voltou a rejeitar a admissibilidade de um pedido de impeachment apresentado contra o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) nesta quinta-feira (17). O placar terminou em 20 x 24 – com 5 abstenções – e livrou o prefeito.

Os vereadores voltaram a salvar o prefeito em pedido que trata sobre as investigações do Ministério Público sobre a existência de um suposto “QG da Propina” que teria sido montado no Palácio da Cidade. A vitória do bispo ocorreu exatamente duas semanas após os parlamentares terem rejeitado por uma margem apertada um pedido tratava da milícia dos Guardiões do Crivella, revelada pela TV Globo.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.