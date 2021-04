Câmara dos Vereadores do Rio afasta Dr. Jairinho da presidência da Comissão de Justiça e Redação

Acusado de atrapalhar investigações da morte do menino Henry Borel, quem era padrasto, Jair Souza Santos Júnior, Dr. Jairinho (sem partido), já havia sido excluído do Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio edit

247 - O presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Carlo Caiado (DEM), afastou, nesta segunda-feira (9), Jair Souza Santos Júnior, Dr. Jairinho (sem partido), da presidência da Comissão de Justiça e Redação, após o Solidariedade oficializar, na sexta-feira (16), a expulsão do vereador, suspeito de matar o menino Henry Borel, 4 anos, de quem era padrasto. O parlamentar já havia sido excluído do Conselho de Ética.

O vereador sem partido foi preso no último dia 8 por causa de um mandado de prisão temporária, com duração de 30 dias. Ele foi acusado de atrapalhar as investigações sobre a morte de Henry. A mãe da criança, a professora Monique Medeiros, também foi detida.

De acordo com laudo de necropsia do Instituto Médico-Legal (IML), a criança sofreu 23 ferimentos pelo corpo e a causa da morte foi "hemorragia interna e laceração hepática".

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.