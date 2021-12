Câmera registra 1º caso de PMs de SP matando suspeito desarmado

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo concluiu as investigações do que considera o primeiro caso no qual as novas câmeras corporais usadas pelos policiais flagraram os agentes matando um suspeito desarmado.

De acordo com o relatório das investigações divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo, a descoberta do suposto crime foi possível apesar de uma tentativa dos PMs envolvidos de obstruir as gravações.

"Foi o primeiro caso, com indícios de fraude processual, de homicídio doloso. Foi o primeiro caso com documentos visuais da ação policial militar que contradizem os policiais disseram", afirma o tenente-coronel Gilson Luiz da Costa, chefe do departamento de operações da Corregedoria.

PUBLICIDADE

Existem ao menos outros dois casos semelhantes em andamento sendo analisados, mas ainda sem conclusão.

A reportagem ainda informa que, na mesma ação, segundo a Corregedoria, os policiais tentaram matar outro suspeito —ele só sobreviveu porque estava usando um colete a prova de balas sob a camiseta. Oito policiais, entre praças e oficiais, tiveram o pedido de prisão preventiva solicitado pela Corregedoria sob a suspeita de homicídio doloso (quando há a intenção de matar), fraude processual, prevaricação e falsidade ideológica.

PUBLICIDADE

O Ministério Público, que recusou um pedido semelhante feito em setembro, ainda analisa o caso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE