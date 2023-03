Câmeras de supermercado filmam importunação sexual a criança. Abusador é preso

Apoie o 247

247 - Um homem identificado como Cristóvão Augusto de Lima, de 59 anos, foi preso depois de importunar sexualmente uma criança de nove anos, dentro de um supermercado no município de Congonhas, região central do estado de São Paulo, na manhã do último domingo (12).

De acordo com imagens de câmeras de segurança, a criança está acompanhada da mãe. O homem começou a olhar a menina, andando pelo corredor para não levantar suspeitas. Ele agarrou a criança pelas costas e esfregou o corpo nela.

O abusador tem passagens no sistema prisional por ter cometido outros crimes sexuais em cidades de Minas Gerais.

