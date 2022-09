Caminhada eleitoral termina em tumulto. Mulher agredida diz que estava grávida e perdeu o bebê

O candidato a deputado Danielzinho (PSDB) e a candidata a deputada Sula do Carmo (Avante) disseram que um grupo atacou os apoiadores em uma caminhada edit

247 - Uma caminhada eleitoral em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na tarde de segunda-feira (26), terminou na delegacia. Imagens na internet mostraram homens apontando armas para as pessoas. Uma mulher agredida disse que estava grávida e perdeu o bebê. O candidato a deputado estadual Danielzinho (PSDB) e a candidata a deputada federal Sula do Carmo (Avante) disseram que um grupo atacou os apoiadores em uma caminhada.

Segundo o portal G1, o tucano e a candidata acusaram apoiadores da deputada federal Daniella do Waguinho e do deputado estadual Márcio Canella, ambos do União Brasil, pelas agressões. Eles tentam a reeleição pelo partido.

Um dos homens armados foi identificado por testemunhas como o policial militar Fábio Sperendio, que é coordenador de campanha de Daniella do Waguinho e de Márcio Canella.

