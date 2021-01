Caminhão cai de mesma ponte do acidente de ônibus que matou 19 pessoas em Minas

​De acordo com informações da polícia local, o acidente ocorreu após o motorista ter tentado realizar uma manobra de marcha ré, da mesma maneira que um ônibus caiu da chamada "Ponte Torta" em 4 de dezembro de 2020, matando 19 pessoas edit

Sputnik Brasil - Um caminhão caiu nesta quarta-feira (13) de uma ponte na BR-381, em João Monlevade, Minas Gerais, no mesmo local em que houve o acidente de ônibus que matou 19 pessoas em 4 de dezembro.

O Corpo de Bombeiros informou que o veículo com um motorista e um passageiro se encontra dentro do Rio Piracicaba. Ainda não há informações sobre as vítimas.

Foi informado que o caminhão se encontra totalmente submerso. Uma equipe de mergulhadores foi encaminhada para o local.

BR-381, GRAVE ACIDENTE, confirmado a informação de um Caminhão que caiu da Ponte Torta, mesmo local do acidente com o Ônibus. O mesmo caiu dentro do Rio, ainda sem informações de vítimas. Evitem o trecho pic.twitter.com/BGaLxCYYtJ January 13, 2021

