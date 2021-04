Caminhão perde controle, destrói comércio e motorista morre no bairro de Buritis, em BH

O veículo, que tinha placa do Espírito Santo e estava carregado com mármore, atingiu vários carros até acertar o centro comercial. A cabine se desprendeu do compartimento de carga do caminhão edit

247 - Um caminhão desceu desgovernado a Rua Rubens Carporali Ribeiro e acertou em cheio um centro comercial no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte. O motorista do veículo, de, aproximadamente 30 anos, morreu no local.

Segundo o jornal O Estado de Minas, o veículo, que tinha placa do Espírito Santo e estava carregado com mármore, atingiu vários carros até acertar o centro comercial. A cabine se desprendeu do compartimento de carga do caminhão.

Uma mulher de 59 anos estava na rua no momento do acidente e foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital João XXIII com laceração no nariz. O tenente Magalhães afirmou que ela está bem.

Uma central de gás (GLP) também foi atingida pelo caminhão, mas não houve vazamento.

