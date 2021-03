Caminhoneiros fazem bloqueios em São Paulo contra lockdown e pedem impeachment de Doria

Dezenas de caminhoneiros bloquearam a Marginal Tietê, uma das principais vias da capital paulista, protestaram pelo fim das restrições adotadas para conter o avanço da pandemia e para pedir o impeachment do governador João Doria edit

247 - Dezenas de caminhoneiros realizaram um protesto na manhã desta sexta-feira (5) contra as medidas adotadas pelo governo do estado de São Paulo para impedir a disseminação da Covid-19. Os manifestantes bloquearam a Marginal Tietê, uma das principais vias da capital paulista, e pediram o impeachment do governador João Doria (PSDB).

Na Zona Sul, a categoria protestou em frente ao Terminal Varginha. De acordo com reportagem da Jovem Pan, a manifestação resultou em mais de 10 quilômetros de congestionamentos.

Os manifestantes querem o fim do retorno da chamada Fase Vermelha, que prevê restrições mais severas à circulação de pessoas e ao funcionamento de setores não essenciais, para barrar a transmissão da Covid-19 e evitar o colapso do sistema de saúde.

As medidas entram em vigor a partir deste sábado (6).

