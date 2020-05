Caminhoneiros na Paulista atacam Doria: ‘Nós decretamos a desobediência civil. Esse canalha vai ser expulso de SP’

A manifestação é contra as medidas de isolamento social que estão sendo promovidas no estado de São Paulo e ataca o governador João Doria e o prefeito da capital Bruno Covas edit

247 - Em ato bolsonarista que fechou a Avenida Paulista nesta segunda-feira, 11, manifestantes atacaram o governador de São Paulo e o prefeito da capital, João Doria e Bruno Covas, ambos do PSDB. A manifestação é contra as medidas de isolamento social que estão sendo promovidas no estado - principal centro da pandemia no País.

Um dos manifestantes falou que Doria é um “canalha” e “vai ser expulso do Palácio dos Bandeirantes e de São Paulo”. “Nós decretamos a desobediência civil”, acrescentou. Confira.

Militantes e caminhoneiros resolveram fechar a Paulista e decretar “desobediência civil” até que João Dória renuncie. pic.twitter.com/YNDCODubfM May 11, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.