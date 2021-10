Caminhoneiros que transportam combustível fazem paralisação em MG

Apoie o 247

Revista Fórum - Os caminhoneiros responsáveis pelo transporte de combustível no estado de Minas Gerais, conhecidos como tanqueiros, entraram em paralisação nesta quinta-feira (21). O movimento começou na madrugada e não tem previsão de término.

Centenas de caminhões-tanque estão parados nas entradas das distribuidoras de Betim, na Grande BH. Eles exigem a redução do imposto para combustíveis e melhoria no valor dos fretes, de acordo com um dos participantes, que pediu para não ser identificado.

Na porta de uma das distribuidoras, além de faixas, foi colocado um caixão.

