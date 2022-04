Campanha de Cláudio Castro comemora fragmentação da esquerda no Rio

Apoie o 247

Por Bruna Lima, Metrópoles - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, comemorou o rompimento da chapa PDT-PSD ao governo do estado. A oposição a Castro nas eleições deste ano agora tem, dentre os pré-candidatos com mais força, Felipe Santa Cruz, do PSD, Rodrigo Neves, do PDT e Marcelo Freixo, do PSB.

A avaliação dentro do núcleo de campanha é que a fragmentação da oposição dará mais força ao nome mais conhecido, o de Freixo.

