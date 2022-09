Campanha de Haddad quer aproveitar rejeição de Doria para desidratar Rodrigo Garcia mirando Tarcísio de Freitas no 2º turno

Apoie o 247

247 - A campanha de Fernando Haddad (PT) pelo governo de São Paulo intensificou a ligação entre o atual governador e candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB) e o ex-governador João Doria (PSDB). Segundo a Folha de S. Paulo, o objetivo é aproveitar a alta rejeição de Doria para ampliar a vantagem do petista e reduzir a chance de disputar um eventual segundo turno com o candidato ucano.

“Apesar de não assumirem oficialmente, na campanha do petista é majoritária a preferência por enfrentar Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno, em uma estratégia que replica a polarização nacional e aposta na rejeição a Jair Bolsonaro (PL), que apoia o ex-ministro”, destaca a reportagem.

As peças publicitárias da campanha, contudo, têm buscado equilibrar tanto as críticas ao governo estadual quanto ao governo federal, que tem Tarcísio como o candidato oficial de Jair Bolsonaro. “Enfrentar Tarcísio no segundo turno permitiria à campanha de Haddad seguir totalmente colada à de Lula”, ressalta o periódico.

Nesta linha, os dois primeiros programas de Haddad no horário eleitoral exibidos pela televisão tiveram duras críticas à escalada dos preços ao longo do governo Bolsonaro, além de ressaltar os êxitos de Haddad no período em que ele foi ministro da Educação no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Haddad lidera a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes com 38% das intenções de votos, segundo o Datafolha. Tarcísio de Freitas aparece em seguida, com 16%. O atual governador registra 11% da preferência do eleitorado.

