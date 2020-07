Campeonato Paulista será retomado em 22 de julho, diz governo de São Paulo

O futebol em São Paulo foi paralisado no dia 16 de março, início da pandemia no estado edit

247 - A volta do Campeonato Paulista está autorizada pelo governo de São Paulo, disse o governador João Doria em entrevista coletiva nesta quarta-feira (8). A data para a retomada dos jogos é 22 de julho, sem torcida e com realização apenas em cidades na fase amarela de flexibilização.

As partidas em São Paulo foram paralisadas no início da pandemia no estado, em 16 de março.

"O Paulistão foi paralisado faltando seis rodadas. A previsão, e sobre isso falará o presidente da Federação, é que a final seja disputada possivelmente no dia 8 de agosto, sábado, e no dia seguinte, ao que tudo indicado, domingo, dia 9, começa o Campeonato Brasileiro de Futebol", falou Doria.

