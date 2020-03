Campeonato Paulista terá jogos com portões fechados

Por conta da pandemia do novo coronavírus, os jogos do Campeonato Paulista disputados na capital serão realizados com portões fechados, afirma o Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol (FPF) edit

247 - Por conta da pandemia do novo coronavírus, os jogos do Campeonato Paulista disputados na capital serão realizados com portões fechados, informou Dr. Moisés Cohen, presidente do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol (FPF), segundo reportagem do Portal UOL.

"Nós recebemos a comunicação do Ministério (da Saúde) de que, na capital de São Paulo, e também no Rio de Janeiro, os jogos deverão acontecer com portões fechados", declarou ele.