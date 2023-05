Candidata a vaga em shopping relata assédio: 'só trabalha quem manda nudes'

Apoie o 247

Google News

247 - A candidata a uma vaga de emprego em um shopping do estado do Rio de Janeiro Tatiane de Souza afirmou que recebeu pedidos de "nudes" para participar do processo seletivo. Ela gravou as mensagens de texto feitas durante a seleção para vendedora. O caso ocorreu em 2019, quando a candidata tinha 19 anos. A candidata processou a loja, o shopping e o autor das mensagens.

"Só trabalha quem manda nudes ou faz o teste do sofá", disse a mensagem gravada pela vítima gravou.

Segundo o portal G1, o Tribunal de Justiça (TJ-RJ) condenou o shopping, a loja e autor das mensagens ao pagamento de R$ 50 mil à candidata.

A administração do Shopping Metropolitano Barra disse "repudiar qualquer tipo de assédio ou violência" e afirmou não ter acesso às mensagens trocadas entre os envolvidos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.