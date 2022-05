Candidato bolsonarista ao governo de SP, o carioca Tarcísio Freitas diz que se considera "muito paulista" (vídeo)

O ex-ministro Tarcísio Freitas não reside no estado de São Paulo edit

247 - O candidato de Jair Bolsonaro (PL) ao governo de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio Freitas (PL), nascido no Rio de Janeiro, em sabatina no Uol afirmou que se considera muito paulista, apesar de não residir no estado de São Paulo.

"Me considero hoje muito paulista", diz o CARIOCA Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista ao governo de São Paulo e que NÃO MORA NO ESTADO DE SÃO PAULO.



Agora ser paulista é estado de espírito, cara. pic.twitter.com/dFhJUQd9MU CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 5, 2022

O fato do candidato bolsonarista nem mesmo residir em São Paulo faz com que ele seja alvo de críticas, pois pretende governar um estado, o principal do País em termos econômicos e populacionais, ao qual ele não conhece a realidade.

