Candidato do PDT no Rio, Rodrigo Neves se encontrará com Lula em busca de aliança

Do Agenda do Poder - Não é apenas o deputado Marcelo Freixo (PSB) que tem se esforçado para obter o apoio do PT nas eleições ao Governo do Rio. O pré-candidato do PDT, Rodrigo Neves, desembarcou hoje no Rio, egresso de Coimbra, onde faz pós-graduação, por conta de um compromisso estratégico de sua agenda: ele se reúne, nesta quinta-feira, em São Paulo, na sede do PT nacional, com o ex-presidente Lula.

A pretexto de discutir a conjuntura nacional, Rodrigo Neves quer restabelecer pontes com PT, onde militou por muitos anos, e convencer o ex-presidente Lula de que é o nome mais competitivo na esquerda – por sua capacidade de diálogo e ampliação – para receber o apoio formal da legenda.

O movimento de Rodrigo Neves é calculado. Ele sabe que vai produzir descontentamento nas fileiras do PDT, especialmente entre os ciristas. Acredita, contudo, que entre perdas e ganhos, o encontro com Lula e a consequente foto nas redes sociais, ao lado do líder absoluto das pesquisas, serão fundamentais para a consolidação de sua candidatura neste momento.

Com o gesto, Rodrigo Neves quer mostrar também que não compactua com as agressões, cada vez mais destemperadas, de Ciro Gomes ao ex-presidente Lula.

A solicitação de encontro do pedetista foi confirmada pela assessoria de Lula semana passada, fazendo com que ele antecipasse sua volta ao Brasil, antes prevista somente na conclusão curso, em meados de dezembro.

