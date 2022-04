Candidato do PL ao governo de Minas Gerais, Carlos Viana não decola e aliados de Bolsonaro temem falta de palanque

Alguns bolsonaristas e membros do próprio PL insistem na aliança com o governador Romeu Zema edit

247 - Aliados de Jair Bolsonaro estão preocupados com o desempenho tímido de Carlos Viana (PL) na disputa pelo governo de Minas Gerais. Alguns bolsonaristas e membros do próprio PL insistem na aliança com o governador Romeu Zema (Novo), que hesita em apoiar Bolsonaro no estado, segundo o Estado de S. Paulo.

Oficialmente, a justificativa do governador para não apoiar Bolsonaro é a de que o Novo já tem um presidenciável, o cientista político Luiz Felipe D'Ávila.

Enquanto isso, Alexandre Kalil (PSD) vem crescendo nas pesquisas de opinião, já tendo oferecido palanque ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com o levantamento eleitoral do Instituto Ver, do mês passado, Zema seria reeleito no primeiro turno com 44% dos votos. Em segundo lugar aparece o ex-prefeito de Belo Horizonte, com 22%. Viana, em terceiro, tem apenas 5% da preferência.

