Candidato morre durante concurso para a Polícia Civil do Rio

247- O candidato Fábio Henrique Silva, de 41 anos, morreu durante uma prova física do concurso para inspetor da Polícia Civil do Rio. As informações são do portal G1.

A prova aconteceu no Centro de Treinamento de Deodoro, na Zona Oeste, e Fábio chegou a ser levado para o Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte, mas não resistiu.

Em um vídeo, é possível ver o momento em que Fábio passa mal durante a prova e chega a ir ao solo na pista de corrida.

Mãe da filha de Fábio, Tatiana Franco escreveu uma despedida nas redes sociais: "Obrigado por ser o melhor pai que minha filha poderia ter! Amigo! Parceiro! Presente! Cuidadoso! Obrigada por ter me dado o meu presente mais valioso! Que papai do céu te receba de braços abertos".

