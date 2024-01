Cantor sertanejo está desaparecido há seis dias em São Paulo

Apoie o 247

247 - O cantor sertanejo Ton Ferreira está desaparecido há seis dias. O artista de 34 anos foi visto pela última vez na madrugada de sexta-feira (5), no fim de um show em São José dos Campos, interior de São Paulo.

A esposa de Ferreira, Adriele Stephanie, conversou com a Polícia Civil do estado e afirmou que o marido saiu para se apresentar em um estabelecimento da região. No fim do show, ele teria saído para deixar o tecladista que o acompanhava em casa.

continua após o anúncio

“Mas acabou não voltando. O último contato realizado foi às 4h34”, afirmou a PCSP ao Splash.

