Cantor sertanejo Glaucio Lopes morre após cair no mar em Paraty

247 - O cantor sertanejo Glaucio Lopes, de 30 anos, morreu afogado na tarde de segunda-feira (24), em Paraty, litoral do Rio de Janeiro. Um amigo dele também caiu na água e está desaparecido. De acordo com a assessoria de imprensa do músico, os dois estavam em uma pedra, foram arrastados por uma onda forte e caíram no mar na Praia do Cepilho, que fica na região de Trindade. É a primeira praia da localidade, a 24 km do centro de Paraty, muito procurada por surfistas.

O músico foi resgatado com vida, mas não resistiu e morreu na areia. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), na cidade vizinha Angra dos Reis.

O amigo dele, identificado como Rafael, de 31 anos, continua desaparecido. Segundo o Corpo de Bombeiros, mergulhadores estão fazendo buscas por ele no mar de Paraty.