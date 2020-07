Cão 'invade' sessão online do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

247 - Um cachorro da raça dogue alemão invadiu a sessão online do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) nesta terça-feira (14). No vídeo, Bravo, nome do cachorro, se aproxima do rosto do conselheiro Antonio Roque Citadini enquanto ele conversava com os colegas de tribunal. Na ocasião, Citadini fazia a apresentação de seu voto.

Os demais participantes riram da situação. "Eu não sei se meu cachorro aprontou alguma coisa aqui porque ele deu uma babada no meu terno", disse o conselheiro após a aparição do cachorro.

Aos risos, Citadini disse ao portal G1 que o animal é extremamente dócil e fazia poucos dias que tinha voltado para casa.

"Pois é, acontece justo na hora que eu fazia meu voto sobre a Fundação Adib Jatene, que é uma fundação importante para a área da saúde. Aconteceu o seguinte, ele ficou três meses no sítio e voltou para casa neste fim de semana. Você viu o tamanho dele, é enorme. Na hora que foi começar a sessão ele estava deitado no sofá. Eu não consegui tirar ele do sofá", afirmou.

"Eu queria levá-lo para o quarto dele, mas ele não quis ir, aí eu deixei. Só que eu não percebi e, quando dei conta, ele estava me cheirando. É um cachorro muito carinhoso", acrescentou.

Esta quarentena tem gerado algumas coisas hilárias. No começo deste mês, por exemplo, a mulher de Fábio Porchat apareceu seminua em live política com o pré-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL).

