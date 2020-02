Caos em SP: Chuva deixa ruas alagadas e trava marginal Tietê

247 - As fortes chuvas que atingem a cidade de São Paulo desde a noite de domingo causaram alagamentos e quedas de árvores na madrugada e manhã de hoje. Trechos de vias importantes como as marginais Pinheiros e Tietê ficaram alagados e foram interditados. O nível do rio Pinheiros é o maior nos últimos 15 anos de acordo com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee).

Por volta das 9h30, eram 56 pontos de alagamentos, sendo 51 intransitáveis, informa reportagem do Portal UOL.

Segundo dados dos Bombeiros divulgados às 8h45, a capital tinha 320 acionamentos para enchentes, 47 para quedas de árvores e 36 para desabamentos.