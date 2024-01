Capelli anuncia prisões de milicianos no RJ após operação da PRF

Apoie o 247

247 - O Secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, anunciou em suas redes neste sábado (6) que uma operação especial da Polícia Rodoviária Federal, na região de Santa Cruz (RJ), para combater as milícias que dominam o local, resultou em prisões de suspeitos e armas.

“Núcleo de Operações Especiais da PRF entrou em confronto com milicianos de Santa Cruz/RJ. 2 presos, 1 veículo recuperado, 3 fuzis, coletes e muita munição.

“Nenhum policial ferido. Equipes buscando mais 2 indivíduos que fugiram após o veículo sair da pista e cair no rio. Trabalho”, acrescentou.

January 6, 2024

