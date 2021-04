Capitão da PM se recusa a usar máscara e é multado em R$ 300 em Santos

247 - A GCM (Guarda Civil Municipal) da cidade de Santos, no litoral paulista, multou em R$ 300 um capitão da Polícia Militar que se recusou a usar máscara durante caminhada no calçadão na Praça das Bandeiras, no bairro Gonzaga. A informação é do portal UOL.

A Prefeitura de Santos confirmou a multa, aplicada por volta das 11h15 de sexta-feira (16). O policial, cuja identidade não foi revelada, estava de folga quando foi abordado em uma blitz.

Diante da resistência do policial em repassar suas informações à GCM, a PM também foi acionada."O munícipe não estava fazendo o uso da máscara facial (nem estava portando o item com ele), portanto foi aplicada a multa no valor de R$ 300,00", afirmou a prefeitura em nota. "A GCM orienta a população sobre o uso da máscara de proteção contra o coronavírus durante as abordagens."

