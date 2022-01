Capitólio: Polícia apura se houve ação de terceiros em queda de rocha

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apura se o acidente envolvendo a queda de uma rocha nos cânions de Capitólio pode ter sido causado por ação de terceiros. Segundo o órgão, no entanto, ainda é necessário aguardar um laudo que está sendo produzido por geólogos a fim de verificar qual seria o motivo da queda. Ainda não está descartada a possibilidade de o acidente ter alguma causa natural. A reportagem é do portal UOL.

"O foco agora não é procurar culpados, mas sim respostas. Estamos trabalhando ao lado da ciência. Além do nosso núcleo de peritos, estamos com diversos especialistas e geólogos", afirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (14) o delegado Marcos Pimenta, que preside a investigação sobre as causas do acidente.

De acordo com o delegado, esse laudo pode ficar pronto entre 30 e 40 dias, mas vai ficar a critério de especialistas se ainda haverá necessidade de mais perícias. "Nós não temos compromisso com data de conclusão. Será quando todas as dúvidas estiverem exauridas. Esse é o nosso compromisso", disse Pimenta.

"O que eu posso falar é que nós já fizemos contato com cientistas. Caso qualquer órgão seja o responsável e ficar comprovado causalidade entre ausência de fiscalização e o acidente, haverá responsabilização", completou o delegado.

