Carioca compra celular pela internet e recebe mandioca

247 - Um autônomo teve uma surpresa com uma encomenda pela internet. Renato César Romualdo de Menezes, morador do Lins, Zona Norte do Rio, juntou economias para dar um celular de presente para a esposa. Quando o pacote chegou eocntrou apenas, uma mandioca no local.

"Quando cortamos o pacote, a caixa estava meio aberta. No lugar do celular, a mandioca. Arrancaram a nota fiscal”, detalhou Renato ao portal G1.

A Casas Bahia disse, em nota, que “a companhia está apurando o ocorrido e está em contato com o cliente para solucionar o cas

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.