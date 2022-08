Carioca, Tarcísio diz que é preciso "um cara de fora" para resolver problemas de São Paulo

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), escalado por Jair Bolsonaro para disputar o governo de São Paulo, afirmou, nesta terça-feira (16), que é preciso “um cara de fora” para governar o estado mais rico do país. “Vai precisar de um cara de fora de São Paulo chegar aqui e fazer o metrô andar. Vai precisar de um cara de fora chegar aqui e levar a sério a questão de saneamento básico e da despoluição do Rio Tietê e do Pinheiros”, disse Tarcísio durante sabatina promovida pelo jornal O Globo.

Tarcísio, que é carioca radicado em Brasília, justificou a declaração afirmando que o eleitorado paulista não vai se importar com sua origem pelo fato do estado ter sido construído "pelos paulistas e pelos migrantes". “Não me parece que o paulista tenha preconceito de quem vem de fora. O paulista não está interessado em saber de onde você veio, quer saber para onde nós vamos”, disse.

De acordo com pesquisa Ipec divulgada na segunda-feira (15), o ex-ministro possui 12% das intenções de voto, contra 9% do atual governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB). Segundo o levantamento, o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) lidera a disputa estadual com 29% da preferência do eleitorado paulista.

O jornalista Reinaldo Azevedo usou o Twitter para ironizar a declaração de Tarcísio de que os paulistas não sabem administrar o próprio estado. “Finalmente apareceu um homem para livrar SP dos paulistas. Tarcísio é ‘o cara de fora’!”, escreveu Azevedo na rede social.

