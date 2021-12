Carioca viraliza ao causar engarrafamento na Av. Brasil e comemorar: "a culpa é nossa!" (vídeo)

Apoie o 247

247 - O carioca Wallace Santos, 44, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (7) ao, com muito bom humor, se mostrar feliz por causar um engarrafamento na Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade do Rio de Janeiro.

"Estamos aqui na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, causando um engarrafamento enorme aqui, ó! Estávamos indo trabalhar e o carro, ali ao fundo, enguiçou e esse engarrafamento nesse momento na Avenida Brasil a culpa é nossa! Estou realizando um sonho!", disse Wallace.

O caso aconteceu na segunda-feira (6).

Wallace brinca ao imitar um repórter de trânsito e arranca risadas de seu cunhado, que estava com ele na hora do contratempo. "Você que está saindo agora para o trabalho, vindo de Bangu, Campo Grande, o engarrafamento foi causado por mim nesse momento... Meu cunhado controlando o trânsito... Isso é Rio de Janeiro! As pessoas passando e mexendo... Bom dia para você também!".

SÓ TEM FDP KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/QovgFEZagx
December 7, 2021

