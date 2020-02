Cariocas, que já sofriam com água de coloração estranha, agora estão sem abastecimento

Moradores de diversos bairros do Rio de Janeiro, que denunciam há semanas o odor forte e coloração estranha da água, agora sofrem com desabastecimento edit

247 - Moradores de diversos bairros do Rio se queixaram de falta d'água em suas casas, nesta terça-feira, um dia após a Cedaeparalisar as atividades da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A companhia informou, por meio de seu perfil no Twitter, que a produção de água na estação foi de manhã e que o prazo para a normalização do abastecimento é de 72 horas. A informação é do jornal O Globo.

Na manhã desta quarta, a água já começou a voltar em alguns pontos. Moradores se queixam de que ela está barrenta, como é o caso de Anderson Ramos, morador do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio:

— Um absurdo. Até para tomar banho está complicado.